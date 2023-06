Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 76. sayısını yayımladı.

Bültende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi sonuçlara göre, seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 49,52'sine tekabül eden 27 milyon 133 bin 849 oy almıştır. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 44,88'ine tekabül eden 24 milyon 595 bin 178 oy almıştır. 14 Mayıs'taki seçimlerde aradaki fark yüzde 2 değil, yüzde 4,64'tür. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 52,18'ine tekabül eden 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 47,82'sine tekabül eden 25 milyon 504 bin 724 oy almıştır. İkinci tur seçimlerinde de fark yine toplam geçerli oyların yüzde 4,36'sıdır."

"Maden sektöründe çalışan çocuk sayısının 620 bine ulaştığı" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Maden sektöründe çalışan çocuk sayısı, 2022'de 101 bin artışla 620 bine ulaştı" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 Faaliyet Raporu'ndaki bilgilere dikkat çekildi.

Bültende, "Bakanlık, 2022 yılında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği teftişleri kapsamında 1175 işyerinin teftişini gerçekleştirmiştir. Söz konusu işyerlerinde toplam 90 bin 945 çalışana ulaşılmış ve bunların sadece 2’sinin genç çalışan (15-17 yaş arası) statüsünde olduğu, çocuk çalışanın (15 yaş altı) ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işin yürütümü, iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında programlı ve program dışı teftişlerle yıl boyunca çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisi paylaşıldı.

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiası

FETÖ’nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasının yalanlandığı bültende, Fidan'ın böyle bir yeğeninin olmadığı belirtilerek, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiasının da yalanlandığı bültende, "Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında olup, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı iddianın geçen yıllarda da gündeme geldiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bültende, "Kızılay, Kovid aşısı olanların kan bağışını artık kabul etmiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, kurumun resmi internet sitesinde, "Kovid aşısı olduktan sonra semptom gelişmemiş ise aşıdan 7 gün sonra, semptom gelişmiş ise semptomların düzelmesinden 7 gün sonra bağışçı olunabilmektedir." ifadesinin bulunduğuna dikkat çekildi.

"İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, "Böyle bir proje olmadığı gibi, iddiaya konu sivil toplum kuruluşu Harmony ile İçişleri Bakanlığının herhangi bir ilgi veya ilişkisi bulunmamaktadır. Harmony, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun bir programı olarak hareket etmekte, iddia edildiği gibi bir projesi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bültende, "İzmir otogarda uyuşturucu kullanan bir Afgan, yaşlı adamı kalbinden bıçakladı" iddiası yalanlanarak, şunlar kaydedildi:

"İzmir Bornova Otogar içerisinde meydana gelen olayda M.Y. isimli bir vatandaşımız yaralanmış, saldırgan otogar güvenliği tarafından suç aleti bıçakla yakalanmıştır. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan B.Y. isimli şahsın iddia edildiği gibi mülteci değil, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Çorum doğumlu Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Saldırgan, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini, otogar dışında tanımadığı kişilerle yaşadığı münakaşa nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu ve önceden tanımadığı otogar yolcu bekleme salonunda yürümekte olan M.Y. isimli vatandaşı bıçakla yaraladığını beyan etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialar

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya iddiaların kesinlikle doğru olmadığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan bazı sosyal medya hesapları ve yapılan paylaşımların, Erkan'a ait olmadığı bildirilen bültende, "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı, '@hafizegayeerkan' şeklindedir. Diğer hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." açıklamasına yer verildi.

- "Kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlayan internet sitelerine itibar etmeyiniz"

"İletişim Başkanlığı, Meclis kararı ile vatandaşlardan tahsil edilen son 3 senelik aidatların iade edildiğini duyurdu" iddiasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu kaydedilen bültende, "İddiaya konu paylaşım ve internet sitelerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Başkanlığımızın açıklama ve bilgilendirmeleri resmi kanallardan yapılmaktadır. Oltalama yöntemiyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlayan bu ve benzeri internet sitelerine itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına açılan sosyal medya hesapları

Bültende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğuna dikkat çekilerek, bu hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Bültende ayrıca, Güler'in faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği belirtildi.

"Japonya'da YouTube üzerinden ülkedeki kadınları çeken ve dalga geçen Somali uyruklu Arap, Japon polisi tarafından gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, "Amerikalı içerik üreticisi 'JohnnySomali', Japonya ziyareti sırasında yaptığı canlı yayında, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili Japonları hedef almış ve hakaret etmiştir. İddiaya konu görüntülerde de Hiroşima ve Nagazaki'ye nükleer saldırıları gündeme getirerek Japonları küçük düşürmek amacıyla sözlü tacizde bulunmuştur. İddiaya konu görüntüler, Amerikalı şahsın tahrik ve tacizleri sonrası bir kişi tarafından saldırıya uğradığı anlara aittir." ifadesine yer verildi.