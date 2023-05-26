Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasından sonra Sinan Oğan'ın uğradığı sosyal medya lincine ilişkin, "Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten ve gerekçelerini oldukça kapsamlı bir şekilde açıklayan Sayın Sinan Oğan'ın son günlerde maalesef çokça karşılaştığımız 'sosyal medya linci' konusuna yaptığı vurguyu da oldukça önemsiyorum. Sosyal medyanın en az dezenformasyon kadar tehlikeli ve zararlı yanlarından biri olan linç kültürü, toplumsal hayatımızı, siyaseti, kültürü ve günlük yaşamımızın birçok alanını zehirleyen bir unsurdur. Farklı fikirlere tahammülü, bu fikirlerin özgürce ifade edilebildiği bir ortamın tesis edilmesini hep birlikte sağlamak için linç kültürüne de hep birlikte savaş açmalıyız. Bu önemli konunun altını çizmesinden ve Türkiye'nin büyümesi ve istikrarı lehine sergilemiş olduğu tavırdan dolayı Sayın Oğan'a teşekkür ediyorum.(AA)