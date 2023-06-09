Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görev yapan Dr. Metin KIRATLI, geniş bir kariyer yolu ve etkileyici bir eğitim geçmişi ile dikkat çeken bir isim. Kırıkkale Üniversitesinde tamamladığı doktora eğitimi ile akademik kariyerine önemli bir adım atan KIRATLI, aynı zamanda hukuk alanında pek çok önemli görevde de bulundu. Peki, KIRATLI bu süreçte ne gibi deneyimler kazandı, hangi görevlerde bulundu ve bu görevlerde nasıl bir etki yarattı? Hukuk dünyasında kazandığı deneyimler, YÖK Üyeliği ve Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı gibi rollerine nasıl yansıdı? Tüm bu soruların yanıtları ve Dr. Metin KIRATLI'nın kariyeri hakkında daha fazla bilgi haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Dr. Metin KIRATLI: Kariyeri ve Katkıları

Kişisel Bilgiler

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğan Dr. Metin KIRATLI, ilkokul ve lise eğitimini yine bu şehirde tamamladı. Kendisi, iyi derecede Almanca bilen bir kişi olarak biliniyor. KIRATLI'nın aile hayatına baktığımızda, evli olduğunu ve iki çocuk babası olduğunu görüyoruz.

Eğitim Hayatı

KIRATLI, akademik kariyerine 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak başladı. Ardından Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı kapsamında Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Bu sürecin sonrasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Kariyer Yolu ve Görevler

Kariyerine Ankara Adliyesinde hâkimlik stajı ile başlayan KIRATLI, staj sonrası Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atandı ve burada Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Akademik ve Danışmanlık Görevleri

Dr. KIRATLI, 23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine atandı. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

