2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Buna göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi; Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak. Kesin aday listesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminden önce MTM son 30 günde medyada 4 adayın ne kadar konuşulduğunu araştırdı.

MTM’nin dijital ve konvansiyonel medya araştırmasına göre aday yarışı medyaya şu şekilde yansıdı;