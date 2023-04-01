2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Buna göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi; Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yarışacak. Kesin aday listesinin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanı seçimi propaganda döneminden önce MTM son 30 günde medyada 4 adayın ne kadar konuşulduğunu araştırdı.

MTM’nin dijital ve konvansiyonel medya araştırmasına göre aday yarışı medyaya şu şekilde yansıdı;

Adaylar

Yazılı Basın

İnternet Medyası

TV

Sosyal Medya

Toplam

R.Tayyip Erdoğan

24.171

309.969

36.952

974.093

1.345.185

Kemal Kılıçdaroğlu

11.138

185.236

30.300

995.778

1.222.452

Muharrem İnce

1.759

39.392

7.153

964.943

1.013.247

Sinan Oğan

809

13.432

2.515

632.846

649.602