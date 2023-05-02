Şube Başkanı Ömer Çeker konu hakkında yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını 24 Eylül 2022 tarihinde yazılı sınavı yapılmıştır. Sözlü mülakat sınavı 30 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı halde aradan beş ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen mülakat sonuçları açıklanmamıştır. Yaşanan deprem felaketi ile bu sürecin daha da uzamasına sebebiyet vermiştir. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçim mülakat sınav sonuçlarının açıklanması sürecin daha da uzatacağından mülakat sınavlarına girmiş olan ASHB görev yapan personeli endişeye sevk etmektedir.

SÜRECİ DAHA DA UZATACAK

Yazılı sınavı kazanarak mülakat sınavına girmiş ASHB personeli sözlü sınavın üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın sınav sonuçlarının Bakanlığın açıklanmamasını çalışanlar manidar bulduklarını kurum ziyaretlerimizde ifade etmiştirler. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 14 Mayıs dan sonra bırakılması halinde ve araya seçimin girmesi süreci daha da uzatacak ve ülke genelinde mülakata girmiş olan Dört Bin 475 personelin mağduriyeti katmerli bir şekilde artacaktır. Bakanlık yetkilileri Sayın Cumhurbaşkanımızı bile dinlemiyorlar. Halbuki sınav sonucunda çalışan aldığı puana göre atama yapılması gerekiyor. Adalet böylelikle yerini bulur" dedi.

ÇOK MANİDAR

Sözlü sınav sonuçlarının biran önce açıklanması ve sözlü sınavda başarılı olanların atamaların yapılmasını çalışanlar adına bakanlıktan talep ediyoruz" dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 'ın mülakatları kaldıracağız dediği bir dönemde sözlü mülakatın sonuçlarının açıklanmaması da çok manidar. Bakanlık yetkilileri Sayın, Cumhurbaşkanını bile dinlemiyorlar. Halbuki yazılı sınavda çalışan ne puan aldıysa, almış olduğu puana göre atama yapılması gerekiyor. Adalet böylelikle yerini bulur. Yaşanan olay bir kez daha göstermiştir ki çalışanların tek sığınacağı liman Türk Sağlık Sendir. Çalışanların sorunlarının çözülmesi için ilk günkü gibi çalışanlar adına hak mücadelemizi her platformda ürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ