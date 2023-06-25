Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.Kaynak: HABER MERKEZİ