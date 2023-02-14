Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayni bağış kadar nakdi bağışın da önemli olduğunu, bu konuda uluslararası alandan birçok talebin geldiğini hatırlatan Oktay, "AFAD aracılığıyla yönlendirilen nakdi yardımların amaçları dışında bir kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceği için son derece sağlıklı bir yöntem. Afetzedelere, vatandaşlarımıza her bir kuruşun ulaştırılacağıyla alakalı sağlıklı bir ulaşım kanalı, bağış kanalı olduğu için de bunu ben bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.