Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, seçimi ilk turda bitirme yönünde çalıştıklarını ve sahadan aldıkları geri dönüşlerin de bu beklentilerini desteklediğini belirterek, "Türkiye'nin geleceği için güven ve istikrar konusu çok önemli. Biz olaya sadece seçimler olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin istikrarı, gelişmesi ve kalkınması olarak bakıyoruz." diye konuştu.

Yurtdışında 1 milyon 200 bine yakın kişinin oy kullandığına işaret eden Oktay, "2018'de toplamda oy kullanan 1 milyon 50 bin civarındaydı. Dün itibarıyla onu aşmış durumdayız. Şimdi 3,4 milyon seçmen, 277 bin yeni seçmenimiz var. Türkiye'deki gelişmeler, muhalefetteki kargaşa ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin içeriden ve dışarıdan çok belirgin hale gelmiş olması, çok açık şekilde bunun ifade ediliyor olması, aslında bizim seçmenimizi daha da motive ediyor." ifadesini kullandı.

"Olayı çok daha net hale getiriyor"

Oktay, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine yönelik yabancı basında yer alan haberlere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu tür haberler, milletimiz açısından baktığımızda olayı çok daha net hale getiriyor. Türkiye'deki seçimler niye dünyanın en önemli seçimi olsun? Evet Türkiye önemli. Ama başkaları için niye Türkiye birdenbire en önemli ve izlenmesi gereken bir merkez oldu? Önceden başkalarının kendi ülkelerinin çıkarına belirledikleri dış politikaları vardı. Bu politikaları uygulayan ülkeler vardı. Bu ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Hangi bölgeyle ilgili? Balkanlarla, Orta Doğu, Orta Asya ve belli oranda Afrika ile ilgiliydi bu. Özellikle Batı'nın bölgeye ilişkin hedefleri belli. Bölgenin yeniden yapılandırılmasıyla alakalı, bölgenin yeniden şekillendirilmesiyle alakalı, bölgeye olan yaklaşımları belli. Türkiye'nin kenarındaki yeni bir terör devletinin oluşturulması ki o da bir ara geçiş dönemi aslında. Nihai hedefin orada bir terör devleti olarak kalmayacağını da biliyoruz. Asıl, bölgenin tamamen yeniden şekillendirilmesiydi, bunun önüne engel olan Türkiye oldu. Çünkü, önceden olduğu gibi onların politikalarını hayat geçirecek bir Türkiye ve Türkiye'deki yönetim ve lider yoktu."

Türkiye'nin, bölgenin yeniden yapılandırılmasına yönelik hamleleri geciktirdiğine dikkati çeken Oktay, "Bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istiyorlar. Kuzeydeki karışıklıklar da tesadüfi değil. Ukrayna-Rusya savaşı da tesadüfi değil. Düşünün, Türkiye'nin barış görüşmelerini, Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın bu konudaki tüm gayretlerini... Batı bir anda savaş bitecek diye korktu. Yukarıda bir Doğu-Batı arasındaki güç mücadelesinin ve kaymasının getireceği birçok kaosu, çatışmayı ve kompleksleri konuşuyorduk. Fransa'nın Türkiye düşmanlığı neden kaynaklanıyor? Afrika'daki çıkarıyla alakalı. Türkiye'nin oraya girmiş olması, Fransa'nın ve benzer ülkelerin, oradaki zulmünü ve zalimliğini ortaya çıkarıyor. Türkiye, yardım ederek ve eşit mesafede giriyor. Öyle olunca birden rahatsız oluyorlar." görüşünü paylaştı.

"Biz farklı bir yol denedik"

Oktay, ekonomiye ilişkin orta ve uzun vadede istikrar ve güven ortamının sağlanmasını hedeflediklerini, pandemiden itibaren piyasalarda ve tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını ve bu kırılmaların beklenmedik davranışlara, fiyat ve enflasyon artışlarına dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadele boyutunda birçok ülke faiz artırımını kullandı. Biz farklı bir yol denedik. Pandemi döneminde başlayan ve sonra Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte enerji krizine de dönüşen yapıda, biz ısrarla bir boşluk olacağını öngördük, özellikle tedarik boyutunda. Tek merkezli yapıdan çoklu üretim merkezlerine dönüşeceğini öngördük, bunu fırsata dönüştürmek istedik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme dediğimiz bir yöntemle fırsata dönüştürmek istedik. Faizleri artırdığınızda yatırımlar kısılacağı için istihdama, işsizliğe yansıyacaktı, o da tekrar üretime ve ihracatın tekrar aşağı yönelmesine... Durgunluk olacaktı. Zaten yüksek faiz politikası çerçevesinde bu ülkelerin çoğunda resesyon işareti görülmeye başlandı. Farklı bir yolla yatırımları, istihdamı artıralım dedik. Özellikle işsizliği düşürmek istedik. Üretimi artıracak şekilde kredileri, yatırımcı ve işletmeci için daha ucuz hale getirelim, daha düşük faizle gidelim politikasını öngördük. Bu bizim, ihracatın artması çerçevesinde doğru bir yönde ilerlememize sebep oldu. İşsizliği indirdik. Buradan farklı bir boyuta geçmek istiyoruz. Cari fazla hedefli büyümede üretimi artırmak zorundasınız istikrarlı şekilde. Buna nerede başladık biz? Savunma sanayi cari açık anlamında en büyük alanlarımızdan birisiydi. Yüzde 15-20'lerden bunu 80'lere getirdiğimizde bu çok ciddi katma değer sağladı. Şimdi enerjiyle devam ediyoruz, yerlileşme ve millileşmeye. Dışarıya verdiğimiz 100 milyar doların 50 milyar dolarının içeride kaldığını düşünün. Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte bizim 60 milyar dolarlık ilave enerji maliyetimiz çıktı bir yılda. Sağlıkta bunu yapmaya başladık. Sağlıkta sadece kendi vatandaşımıza sağlık hizmeti vermekle kalmadık, sağlık turizmine dönmeye başladık. Ayrıca turizm alanında 50 milyon turistin üzerine çıktık."

Gıda alanında yapısal bir dönüşümü ve arz güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini ve tarımda sözleşmeli üretimi gündeme getirdiklerini dile getiren Oktay, belirlenen ihtiyacın sözleşmeli üretimle karşılandığı bu yöntemle, gıda arzında dalgalanmaların önüne geçileceğini, böylece çiftçinin de tüketicinin de kazanacağı bir "kazan-kazan" ilişkisinin kurulacağını söyledi. (AA)