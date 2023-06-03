Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı gibi görevlerde bulunan Cevdet Yılmaz, yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? İşte Cevdet Yılmaz'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Cevdet Yılmaz Kimdir?

1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğan Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Cevdet Yılmaz, Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Cevdet Yılmaz, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ