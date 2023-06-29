6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. "İlk yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremle ilgili çalışmalar başlatılmıştır ve bugüne kadar da çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah depremlerin yaralarını devlet ve millet olarak hep birlikte saracağız." diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük bir afet yaşadık, buna da asrın afeti diyoruz. Asrın afetine asrın dayanışması ile karşılık vereceğiz, başından beri bu anlayış ile hareket ediyoruz. İlk müdahaleler sonrasında geçici barınma çalışmaları aşağı yukarı tamamlandı. Önce çadır kentler sonra konteyner alanları oluşturuldu. Şimdi gündemimizde kalıcı konutlarının oluşturulup vatandaşlarımıza teslime edilmesi var. Ancak en az konutlar kadar önemli olan altyapının yenilenmesi, bu sıkıntıların giderilmesi bir taraftan da sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesi ve canlılığının kazanması. Dolayısı ile önümüzdeki süreçte bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan da altyapıyı geliştirmeye ve ekonomik hayatı canlandırmaya dönük adımlar atmaya hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yılsonuna kadar, 1 yıl içerisinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var. Bir yandan da diğer yıkılan yapıları da hesaba kattığınızda 850 bine kadar çıkıyor bu rakam. Çok büyük bir faaliyet ama Allah’ın izni ile daha önceki depremlerde nasıl başarılı olduysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız." dedi.

Cevdet Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. İlk olarak Afet Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldık. Normalleşme sürecinin en hızlı şekilde tamamlanması için devletimiz tüm imkanları ile depremzedelerimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.