Saat 00:18 itibariyle açılan sandıkların oranı yüzde 89,24.
AA verilerine göre Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49,27 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,63 Sinan Oğan ise yüzde 5,29 oy dağılımı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 50’nin altında kalırsa ikinci tur da seçime gidilecek.
SEÇİMLER 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?
YSK, 14 Mayıs 2023 seçim takvimini açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi