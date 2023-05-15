Saat 00:18  itibariyle açılan sandıkların oranı yüzde 89,24.

AA verilerine göre Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49,27 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,63  Sinan Oğan ise yüzde 5,29 oy dağılımı.

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Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 50’nin altında kalırsa ikinci tur da seçime gidilecek.

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SEÇİMLER 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK, 14 Mayıs 2023 seçim takvimini açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi