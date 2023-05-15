Seçim sonrası altın zirve yapar mı?

The Sims 4’e gelecek olan iki yeni kit için oylama başladı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

YSK, 14 Mayıs 2023 seçim takvimini açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

SEÇİMLER 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 50’nin altında kalırsa ikinci tur da seçim e gidilecek.

AA verilerine göre Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49,27 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 44,63 Sinan Oğan ise yüzde 5,29 oy dağılımı.

Saat 00:18 itibariyle açılan sandıkların oranı yüzde 89,24.