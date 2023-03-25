Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Altun, Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezun listesi, askerlik şubesine yazılan mektuplar, okul kayıtları gibi resmi belgeleri de yayınladı.

1983 Mezunlar Defteri

Altun'un açıkladığı belgelere göre, dekan yardımcısı Erdoğan'dan 3 Nisan 1981 tarih ve 678 numaralı okuldan geçici diploma aldı. Dr. Sinan Artan'ın imzasını taşıyor. Aynı 677 numaralı belgede ise "Geçici mezuniyet belgemin aslını bizzat teslim aldım" ibaresinin Erdoğan tarafından imzalanıp el yazısıyla yazıldığı görülmektedir. Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğunu gösteren bir diğer belge ise Marmara mezunlarının ve tüm öğretim üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı 1983 tarihli bir defter.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi