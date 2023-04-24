TOGG, Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobil üretimine yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu duyuru, TOGG satışlarının daha geniş kitlelere ulaşması ve Türk tüketicilerin yerli otomobili daha kolay satın alabilmesi adına önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu, yerli otomobil üretimine yönelik desteğin ve Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gelişimine olan inancın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu kredi imkanı, TOGG'un üretim ve satışlarında olumlu bir etki yaratarak, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabilir.

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