Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Emeklilerle iftar buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları…

İsrail’in Yaptığı Zulüm Siyasetidir

İsrail polisinin terör eylemleriyle Filistinli Müslümanları hedef almasından üzüntü duyduğumuz ifade etmek istiyorum. İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum.

Emekli Kardeşlerim Başımızın Tacıdır

Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizlere hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür. Parklarla yeşil alanlarla donattığımız şehirlerimizdeki imkanlar öncelikle sizin hizmetinizdedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendi işinde ya da ücretli çalışmaya devam edecektir. Bir kısmı yeni bir hayata adım atacaktır. Engeli olmayan insan için uğraşacak hobi bitmez. Emeklilik döneminizde de sizlerin yayında olacağız. Sizler eski Türkiye'yi krizlerini kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğinin sizler canlı şahidisiniz. Hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz. Her alanda ülkemizi asırlık eksiklikleri tamamlayarak bugünlere getirdik. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik sürecini rahat geçirmek sizlerin hakkıdır. Bunları emekli maaşıyla yapacaksınız. Hükümete geldiğimizde 50 dolara tekabül eden maaşı alan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 400 dolara yükselttik.

Bunlar Ülkeyi Yönetmeye Gelmiyor

En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, engelli ayığını 2 bin 400, 65 yaş aylığını 1900 liraya çıkardık. Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanı en az 50 kişiye bakanlık dağıtmaya geliyor. Böyle iş olur mu? Bunlar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor.