Erdoğan açıklamasında, Türkiye'nin artık terör örgütlerine dünyayı dar eden siyasi, diplomatik ve askeri hamlelerle karşı durduğunu ve sahada ve masada güçlü bir Türkiye olduğunu ifade etti. Ayrıca, yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildiğini söyleyerek, bu duruma son verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin diplomatik temsilcilik sayısını 163'ten 260'a çıkardığını ve dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip beş ülkesi arasına girdiğini söyledi. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı ile yurt dışında yaşayan soydaşlara ve 7 milyon insana destek verdiklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Kıbrıs Türkleri, Türk dünyası ve Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan'ın haklarını kararlılıkla savunduklarını belirtti. Türkiye'nin Libya, Suriye ve 30 yıllık işgalin ardından kurtulan Karabağ'da olduğu gibi kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi.

Bölgesel krizlerin çözümüne katkıda bulunmak için esir takası ve tahıl koridoru anlaşmaları yaparak aktif bir rol aldıklarını ifade eden Erdoğan, tarihi zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettikleri yere gelmekte olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetin yönlendirilmesine ve milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.