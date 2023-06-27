Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonu aracılığı ile bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Burada böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. İçişleri Bakanıma sizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi. Tendürek Üs Bölgesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.