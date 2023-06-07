Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta ve Batı Karadeniz Bölgelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Twitter hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ise Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatı olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

AFAD ve ilgili kurumlarımız zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürüyor.

KOSGEB tarafından devreye aldığımız Acil Destek Kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanındayız. Milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."