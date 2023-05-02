Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte büyüttüysek, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye taşımak için ter döküyoruz.

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