Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İkinci Bayramımız Ülkemizin Enerji Bağımsızlığı Yolundaki Tarihi Adımı Olan Karadeniz Gazı'dır

Sevgili Zonguldaklılar, enerji sektörünün değerli temsilcileri, gururumuz kıymetli madenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Filyos'ta ülkemizin iki bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolundaki tarihi adımı olan Karadeniz Gazı'dır. Biliyorsunuz ilk adımını Sakarya'da Fatih gemimizin vurduğu ilk sondaj ile atmıştık. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Genişleyen çalışmalar sonunda rezervimiz 540 milyar metreküp oldu. Bir diğer saha Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metreküp bulundu. Hepsiyle beraber toplamda 710 milyar metreküp oldu. Temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

40 Milyon Metreküp Gaz Çıkartacağız

Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

Bazılarını Üzüyoruz

Bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz.Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Emperyalistleri üzüyoruz. Karakter fukaralarını üzüyoruz. Daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum.

İki Müjde

Aylık 25 metreküp gaz kullanımı 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. Evlerde mutfaklar ve sıcak su tüketimi için kullanılan doğalgaz 1 ay boyunca ücretsiz olacak. 1000 madenci yerine, 2000 madenci alımı yapılacak.

Karadeniz Gazı'nın ateşlenmesiyle tören sona erdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ