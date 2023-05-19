Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Koalisyon masasında hesaplar biraz karışık, hava biraz dumanlı ama olsun; en azından bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar.

Bunu örtmek için de CHP Genel Başkanı hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı.

“Helalleşme” tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, en nobran, en rezil hali aldı.

Daha düne kadar depremzedelerimize “bedava ev” vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar.

Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.

Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez.

Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset yapılmaz.

Siyaset, ülkeye ve millete hizmet etmekle olur, eser kazandırmakla olur, gönül kazanmakla olur.

Biz bugüne kadar sadece Allah’ın rızasını, milletimizin desteğini, insanımızın hayır duasını gözettik.

İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ