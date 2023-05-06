Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri'yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Kayseri, Erciyes gibi başı dik, gönlü yüce Kayseri'yi alimlerin, evliyaların, şairlerin, sanatkarların toprağını bereketlendirdiği Kayseri'yi, sanayinin, üretimin, turizmin ve elbette büyük hayallerin şehri Kayseri'yi, hepsinden öte 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum.

Buradan ilçeleri ve mahalleleri ile birlikte tüm Kayseri'yi selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Şair ne güzel söylemiş; Gün görmüş, el görmüş, umur görmüşsün. Obalar fethedip devlet kurmuşsun. Erciyes'in eteğinde durmuşsun. Ecdadın göz nuru, alın terisin. Şehirler şehrisin sen Kayseri. Rabbime, bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun diyorum.

Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu.

Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.

Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

"BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI"

Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler ne yazıkki onlar sırtını dönse dahi biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Allah'ın izniyle onları asla yalnız bırakmayacağız.

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız milletimizin aşkıdır. Seyrani ne diyor? Aşkın ipliği ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmezmiş. İşte biz de Kayseri ile birbirimize o sökülmez aşkın ipi ile bağlıyız. Biz Kayseri'ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını berdaber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye son 20 yılda önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, nice muhteşem eseri beraber kazandırdık.

Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervleri neydi hatırlayın, 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın 23,5 milyar dolar. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

İstihdamı 32 milyon sınırına getiren, yıllık 52,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık.