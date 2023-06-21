Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM 28. yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti listelerinden seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Vazifeniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın.

14 ve 28 Mayıs seçimlerini, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da güçlendi.

Milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğumuz ittifakı daha da güçlendirdik. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.

Zaferin yegane sahibi Allah'tır. Zafere giden yolu aziz milletimiz döşedi. Tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğini asla unutmayacağız. Kilometrelerce yol gitme pahasına seçimde oy kullanan yurt dışındaki vatandaşlarımıza minnettarlığımı iletiyorum. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi. İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi; bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99, dedi.

ORTAKLARI ARTIRMAK NETİCE VERMEZ

6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister. Eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz.

Nasıl istiklal harbimizde milyonlar milletimizle kenetlendi ise aynı kader ortaklığı 28 Mayıs seçimlerinde de sergilendi. Kardeşlerimiz ellerini semaya bizler için kaldırdı. Dostlarımız aynı sevinçle kutladı. Zorlu seçim sürecini geride bıraktık. En kritik seçimlerden birini yaşadık. Milletimizin maziden atiye uzanan kutlu yolculuğunda neye tekabül ettiği zamanla anlaşılacak. Türkiye'nin nasıl büyük bir varta atlattığını, uçuruma düşmekten kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanındakilere baktığımızda bunun işaretini alıyoruz. Bunlar 1 buçuk yıl önce masa kurdu. Kıyıda köşede kim varsa topladılar.

Millete proje adına bir şey sunamadılar. Kendi tarifleri ile kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya ben kumar, noter masası demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Parlamenter sisteme geri döneceklerdi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, ahlaki çizginin bulunmadığı ucube sistemi millete dayattılar. Açıklarını kapatmak için en kirli seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Ortada öyle bir mesele yokken mezhep ve etnik köken fitnesini körüklediler. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Vatandaşımızın hayat tarzı ile alakamız yoktur Bay Kemal. O sizin derdiniz. Siz bu ülkenin milletin hayat tarzı ile uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Başörtüye saldırıp milleti aldatmak için bir iki baş örtülü kızımıza rozet taktınız ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz.

Seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusun yasasını çıkaralım. Samimi iseniz başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Hiçbiri etmedi. Edemezsiniz çünkü onlarla berabersiniz. Uçkuru kaptırmışsınız.