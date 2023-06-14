Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 8.5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçim Belirsizliğin Geride Bırakılması Çok Önemli Bir Başarıdır

8,5 saat süren bir Kabine Toplantısı oldu. Tüm bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim. Hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Mayıs seçiminin üzerinden 10 gün geçmeden yürütmedeki kadroları belirledik. Yeni yönetim anlayışının avantajlarını bir kez daha tecrübe ettik. 3 ay süren seçim belirsizliğin geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002'de elde ettiği siyasi istikrar artık kurumsallaşmıştır.

Asırlık hayallerimizi daha süratle gerçekleştireceğiz. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. "6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz.

Terör Örgütleriyle Daha Kararlı Mücadele Edeceğiz

Siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler tamamen geride kaldı. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da kesinleşmiştir. Türkiye'ye vakit kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha güçlü savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlara daha sıkı sahip çıkacağız. Siyasette güven ve istikrar her alanda başarının anahtarıdır. 3-5 ayda hükümetlerin değiştiği dönemler sona ermiş, Türkiye'ye vakit kaybettiren olaylar tarih olmuştur. Asırlık hayallerimizi daha süratle gerçekleştireceğiz. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz.

Muhalefetin Hakikatleri Görmesini Temenni Ediyoruz

Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık. Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi'nin 'köylü milletin efendisidir' sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.

Asgari Ücret Komisyonu Görüşmeleri Yapıcı

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.

5 Sene Boyunca Milletimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmekte Kararlıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri 30 senedir hangi makamda olursak olalım duruşumuzu korumayı başardık. Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden kamu görevlilerine, depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek inşallah tek tek gerçekleştireceğiz.

Ülkemizin Ve KKTC'nin Haklarının Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı, katkısının alınmadığı denklemin kalıcı olması mümkün değildir. Bugün ülkemizin nüfuz alanı sınırlarının çok ötesine taşmıştır. Son seçimler Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Türk Dünyası, İslam alemine kadar çok yakından takip edilmesi bunun en net ifadesidir. Bizimle gönül bağı olan 100 milyonlar geleceklerini Türkiye'de görüyor. Başarılarımız bu ülkelerdeki kardeşlerimizi, dostlarımızı da sevindiriyor. Dün ve önceki gün yaptığımız yeni dönemimizin ilk yurt dışı seyahatlerinde bu gerçeğe şahitlik ettik. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bizleri muhteşem coşkuyla bağırlarına bastılar. Türk milletinin ayrılmaz parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla yan yana omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Memura Zam Süreci Yakında Başlıyor

Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.

Ödemeler Bayramdan Önce

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

Deprem Bölgesindeki Sanayi Alanı Sayısını 18'e Yükseltiyoruz

Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız bölgedeki kardeşlerimizdedir. Gelinen son durumu görüştük. Nakdi yardımlarımızın toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası ilan ediyoruz. Depremin ardından Sanayi alanı sayısını 18'e yükseltiyoruz."