Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. Yaralananlara ise acil şifalar dileyen Erdoğan, Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadesini kullandı. Erdoğan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız."

YENİGÜN HABER MERKEZİ