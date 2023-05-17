Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin desteklerine güvendiğini belirtirken, geleceğe dair umut dolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, gençlere yönelik "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından gençlere hitaben bir mesaj yayımladı. Erdoğan, gençlere, "14 Mayıs'ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın mesajında, gençlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatı olduğu vurgulanırken, gençlere yönelik umut dolu bir ton hakimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız." dedi ve gençlere dış etkenlerin hayallerini etkilemesine izin vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerden 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerde de desteklerini sürdürmelerini istedi ve "İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum." şeklinde mesajını tamamladı.