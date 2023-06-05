Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, yayınladığı mesajda doğal zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çevre Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ