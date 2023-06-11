Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ın 40'ıncı vefat yılı dolayısıyla düzenlenen 40 Yıl 40 Eser etkinliği ile Bir Hayat Bir Eser-Sakarya Türküsü dijital sergisinin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl’ın 40’ıncı vefat yılı vesilesiyle düzenlenen “40 Yıl 40 Eser” etkinliği ile “Bir Hayat Bir Eser-Sakarya Türküsü” dijital sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Katılımcılara ve serginin icrasında emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.