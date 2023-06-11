Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'ın 40'ıncı vefat yılı dolayısıyla düzenlenen 40 Yıl 40 Eser etkinliği ile Bir Hayat Bir Eser-Sakarya Türküsü dijital sergisinin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl’ın 40’ıncı vefat yılı vesilesiyle düzenlenen “40 Yıl 40 Eser” etkinliği ile “Bir Hayat Bir Eser-Sakarya Türküsü” dijital sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Katılımcılara ve serginin icrasında emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topladıkları mantarlardan zehirlendiler! 14 kişi hastaneye kaldırıldı Topladıkları mantarlardan zehirlendiler! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: HABER MERKEZİ