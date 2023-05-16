Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Fransız gazete Le Monde, Türkiye haritasında Yunan adalarını ekleyerek diplomatik gerilime neden oldu
Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ