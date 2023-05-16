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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Fransız gazete Le Monde, Türkiye haritasında Yunan adalarını ekleyerek diplomatik gerilime neden oldu

Fransız gazete Le Monde, Türkiye haritasında Yunan adalarını ekleyerek diplomatik gerilime neden oldu

Kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.