Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, seçimlerin ikinci turunun 28 Mayıs tarihinde yapılacağını hatırlattı ve bu sürecin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum."

Erdoğan, mesajında Türkiye'nin hizmet beklediğine, depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılmasını beklediğine dikkat çekerek, 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getirileceğini belirtti.

Erdoğan'ın bu paylaşımı, ikinci tur seçimlere yönelik bir motivasyon ve çağrı olarak değerlendiriliyor. 14 Mayıs'ta elde edilen başarının, 28 Mayıs'ta daha büyük bir zaferle taçlandırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı, seçim öncesi dikkatleri üzerine çekti.