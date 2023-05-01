Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sevgili işçi kardeşlerim

Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım.

Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim.

Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.

Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık.

Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.

Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık.

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık.

2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik.

YENİGÜN HABER MERKEZİ