Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri süren Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak şarkıcı Yeşim Salkım'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından duruşmanın listesini paylaşan Yeşim Salkım, “Evet, bunu da gördük” diyerek sitem etti.

Beraatine karar verilen duruşmada Yeşim Salkım, “Bana cumhurbaşkanına hakaretten dosya açılmıştı. Bugün sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanımıza da etmedim. Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim… Yine haklıyım, yine haklıyım” ifadelerini kullandı.