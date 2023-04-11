Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen fırın ustası, "Sevgili Cumhurbaşkanım, bir şey demeyeyim demeyeyim demeyeyim diyorum, ha böyle çıldırdım. Bir dur ya yetişemiyoruz sana. Dün karşıya gittik o metro açılışına, bugün gittik Pendik'e işte yarın da diyorsun ki 'Denize gemi inecek', öbürsü gün diyorsun 'Doğalgaz.' Yahu Togg'u aldık bir bakamadık daha, emekli olduk EYT'li olduk. Yahu az yavaş yetişelim sana. Böyle senin yüzünden pideleri bile yakıyorduk, biraz yavaşla Cumhurbaşkanım ya biraz yavaş biraz yavaş" şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ