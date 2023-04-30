Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yurt dışında seçimlere katılım) Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz." diye konuştu. (AA)