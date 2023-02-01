Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

(Altılı masa) Onlar, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir.

Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız.

Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

(Altılı masa) Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.

Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.

(Konut finansmanı) İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.

İsveç'ten, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar bekliyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz."