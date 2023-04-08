Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında yaşanan olayların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirtti ve Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Ayrıca, Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki gerilimin artmaması gerektiğini ifade etti. Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının endişe yarattığına dikkat çekti ve özellikle 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her Ramazan ayında yaşanan bu tür olayların bölgenin kaderi haline gelmemesi gerektiğini belirtti ve sorunun kaynağına inilerek adil ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak:(AA)