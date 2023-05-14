Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sabah erken saatlerde Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi İlkokulu'na geldiler. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar tezahüratlarla karşıladı. Erdoğan, oy verme işlemi sonrasında zarfı sandığa atarak imza attı.

Oy kullanma işlemi sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyunumuzu kullandıktan sonra bugün sabah itibarıyla takipteyim. Temennim odur ki sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin endişeye kapılmadan, saat 17'ye kadar oy kullanmaları demokrasinin gücünü göstermeleri adına çok önemli. Olaysız ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan seçim süreci devam ediyor. Sonuçları İstanbul'dan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu seçimler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli seçimler arasında yer alıyor ve sonuçları ülkenin gelecekteki politikasını belirleyecek. Seçimler, ülkenin gelecekteki yönetim şeklini belirleme ve parlamentonun yapısını değiştirme potansiyeli taşıyor. Tüm gözler, oyların sayılmasına ve sonuçların açıklanmasına çevrilmiş durumda.