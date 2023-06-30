Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular ele alındı.

T.C İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da telefon görüşmesinde ele alındı."