Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

* Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz.

* Özellikle rekabet seviyesi oldukça yüksek seçimler sonrasında Kurban Bayramı'nın halkımızın farklı kesimleri arasında samimi bir kucaklaşmaya vesile olmasını diliyorum.

* Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.

* Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının sıcaklığında geçirmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

* Birileri koltuk kavgasından haftalardır başlarını kaldıramazken biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık.

* Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte çalışacağız. 31 Mart mahalli seçimlerinde daha çok çalışmanızı istiyorum.

* Muhalefet cephesinde seçimlerden bu yana yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını bir kez daha ortaya koymuştur.