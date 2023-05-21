Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizler için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. 21 yıllık iktidar dönemimizde millete tepeden bakanlardan olmadık. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil birleştiren ve kucaklaştıranlardan olduk.

14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucu başımızın üstünde yeri var. Sizler fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz. Kardeşliğimize leke sürmediniz.

Ayrıntılar geliyor...