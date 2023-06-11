Erdoğan, maç öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra final maçını izlemek üzere Olimpiyat Stadyumu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçını Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile birlikte izledi. Bu üst düzey devlet adamlarının bir arada olması ve futbolun birleştirici gücü, tüm dünya tarafından izlenen bu etkinlikte dikkat çeken detaylardan biriydi.