Rusya’da silahlı ayaklanma başlatan paralı asker grubu Wagner güçleri, Rusya'nın Rostov kentine yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

T.C. İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede Rusya’da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.” ifadelerine yer verdi.

