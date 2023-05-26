Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A HABER canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Petrol ve doğal gaz) Rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırmış olduk. Özellikle Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var." dedi.

Ayrıntılar birazdan...