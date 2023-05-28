Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki vatandaşlar yüzde 90'a varan katılımla demokratik bir şekilde mücadelesini verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İlk defa iki turlu seçime şahitlik ediyoruz. İnanıyorum ki çok seri biçimde bugünkü oylama bitecektir.

Türkiye'deki vatandaşlar yüzde 90'a varan katılımla demokratik bir şekilde mücadelesini verdi.

Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan katılımla seçim yok.

2 turlu ilk seçime şahit oluyoruz. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum