Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği konteyner kentte, tefrişatlı konteyner yapılar, idari ve sosyal alanlar da bulunuyor.

AFAD koordinasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı destekleri ve MÜSİAD üyelerinin katkıları ile Kahramanmaraş Elbistan'da inşa edilen MÜSİAD Konteyner Kentinin tamamlanan ilk etabı depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği MÜSİAD Konteyner Kenti, afet bölgesindeki vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ve tefrişatlı şekilde hazırlanan konteyner evlerden oluşuyor. Kent ayrıca, idari ve sosyal alanlarıyla bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada MÜSİAD Konteyner Kentinin, konteyner ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği inşaat halindeki diğer etapların da kısa sürede tamamlanarak, depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ