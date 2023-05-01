Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Memur-Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel Kurul'da bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen kurulduğu günden bu yana tavrını Haktan yana koymuştur. Memur-Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz. Sizler canla başla çalışırken birileri de yalnızca şov yapmanın derdindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Memur-Sen camiası ile bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı ifade ederek, kuruluşundan bu yana Haktan yana tavır sergileyen Memur-Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarla gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki deprem bölgesine yapılacak olan 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanlarına değinerek, bu çalışmaların tek millet iki devlet olmanın gerçeği olduğunu vurguladı. Deprem felaketinde kimilerinin şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştuğuna dikkat çeken Erdoğan, insanların canı yanarken devleti ve kurumlarını suçlayanların milleti kışkırttığını ve yıkıntılar önünde poz verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca siyasi rakibi Kılıçdaroğlu'nun 350 milyar dolar vaadini eleştirerek, "Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu" dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de değinen Erdoğan, 27,5 milyar dolar döviz rezervi bulunan Merkez Bankası'nın şu anda 122 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Depremzedelere yönelik yapılan yardımlara da değinen Erdoğan, millet ve devlet olarak enkaz altında bırakmadıklarını, bugüne kadar 30 milyar lira ödendiğini ifade etti. Erdoğan, konuşmasını bölgedeki çalışmaların seçim gündeminden bağımsız olarak devam edeceğine dair sözlerle tamamladı.

Bu açıklamaların Memur-Sen Genel Kurulu'nda yapılmış olması, konuşmanın önemini bir kat daha arttırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra, gündemin nabzını tutanlar bu açıklamaların yankıları hakkında konuşmaya devam ediyor.

"DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ"

Azerbaycan deprem bölgesine 1000 afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet iki devlet olmanın gerçeğidir. Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Afette hayatları alt üst olan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. 650 bin konut ve köy evi tamamlanacak. Deprem felaketinde kimileri şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken; devleti, kurumlarını özellikle suçladılar, milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde poz verdiler. İşleri bittikten sonra bölgeyi terk ettiler.

KILIÇDAROĞLU'NUN 350 MİLYAR DOLAR VAADİ Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. MERKEZ BANKASI REZERVLERİ Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var. DEPREMZEDELERE NE KADAR YARDIM YAPILDI? Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkaz altında bırakmadık. Depremzedelere bugüne dek 30 milyar lira ödendi.