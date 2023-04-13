Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Deprem Yıkıntıları Altında Kalan Hayalleri Unutmadık

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde vasıl olacağımız Kadir gecenizi ardından gelecek Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Maalesef bu yılın Ramazan Bayramı'nı Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerimizde yaşadığımız depremler sebebiyle buruk geçecek. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimizde, kafamızda hep burayla, buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık.

“Yıkılan Evlerin Daha Güvenlisi ve Moderni İle Yeniden Yapacağız”

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Yıkılan evlerin daha güvenlisi ve moderni ile yeniden yapacağız. Yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel hali ile yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi, Türkiye'ye sevdalıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü... Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engel duramaz. Malatya bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi kimse bükemez.

Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiç bir engel duramaz. Ahdiye ve sevdasına sahip çıkan Malatya bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile birlikte yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz.

“Türkiye Yüzyılı, Bize Bir El Uzatımı Mesafede”

Türkiye Yüzyılı, bize bir el uzatımı mesafede. Birliğinden dirliğinden taviz vermeyenlerin, yüreğiyle bileğiyle vatanına sahip çıkanların, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli diyen gönül sultanlarının, adam gibi adamların kadın gibi kadınların delikanlı gibi delikanlıların şehridir. Bu Malatya, ipi Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Gençler bu işi biliyor. Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır. 14 Mayıs'ta da bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Türkiye için asrın felaketi depremler de, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. En çok can kabına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Malatya'da 132 bine yakındır. Felaketin ardından arama kurtarma enkaz kaldırma, geçici barınma çalışmalarıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili hazırlıklara başladık.

“Bu Kutlu Yürüyüşü Devam Ettireceğiz”

Bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepside geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkım ve en çok can kaybına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır.

“Lider Masa Başında Değil İş Başında Belli Olur”

Felaketin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmaları ile birlikte kalıcı konutların yapımı ile ilgili hazırlıklara da başladık. Nitekim depremden 15 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir. Tabi evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Lider masa başında değil iş başında belli olur.

“Malatya'nın Çevresini Küçük Küçük Şehirlerle Donatacağız”

Tüm bu binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine, insanımızın hayat alışkanlıklarına uygun şekilde tasarlıyoruz. Alt yapısı, okulu, hastanesi, çarşısı, parkı ile adeta Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atarak ya Allah bismillah diyoruz. Temelini attığımız Battal Gazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğan Şehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda yapacağız.

Kaynak: AA