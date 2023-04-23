Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Törenine konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış, teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Norveç, doğal gazının, petrolünün belli oranını, yüzde 25 gibi, rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu çok açık, net söylüyorum 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere, yapacağımız yasal düzenlemelerle gereken dersi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şehir hastaneleri) Şimdi önümüzde İzmir var, İzmir'i açacağız. Yani 20 vilayette bu hastaneler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal, bu milletin mayası sağlam ve 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi, Allah'ın izniyle verecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kürt kardeşlerim, Rabbimizin hükmü gereği, ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır." dedi.(AA)