Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da halka seslendi. Erdoğan, "14 Mayıs seçimininde, 28 Mayıs seçimininde galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

Hamdolsun Sesimize Karşılık Verdiniz

Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize bizde Türkiye'ye emanetiz demiştik. Hamsolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz.

Seçimin Galibi 85 Milyon Vatandaştır

Bir hesap yapıyorum hesap uzmanıyım diyordu ya, 2018 deCHP'nin vekil sayısı 146 idi. 2023 de CHP vekil sayısını 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır. 14 Mayıs seçimininde 28 Mayıs seçimininde galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.

Şimdi Önümüzde 2024 Var

Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları verdiği içim hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024 de Üsküdar'ıda, İstanbulu'da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Çok çalışacağız. Emniyetten arkadaşlara, "Kısıklı Meydanı'nda ne kadar vatandaşımız var?" dedim. Rakam ne biliyor musunuz? Rakam 55 bin ve seçimler gelir geçer. Sel gider kum kalır. Asıl olan milletimizin birliğine beraberliğine sahip çıkmasıdır. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

Hiç Kimse Türkiye'ye Parmak Sallayamaz

Seçim sonuçları birkez daha göstermiştir ki, hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. Şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar ve diyorlar ki gerekirse ilan edin davet edin hemen şimdi de geliriz. Bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de Katar arıyor. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz.

Kadına Şiddet Bizde Haramdır

Bu CHP, HDP, İYİ Parti o yanındaki bazı ufaklıklar var LGBT'ci midir? AK Parti'ye, MHP'ye Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine LBGT sızabilir mi? Bizde aile kutsaldır aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez. Ümüğünü sıkarız.

Balkon Konuşması Ankara'da

Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu feda bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz.

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