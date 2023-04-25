Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz doğalgazı ve genç girişimcilere sağlanacak desteklerle ilgili açıklamalarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz doğalgazından elde edilecek kaynaklarla desteklerin artırılacağını ve genç girişimcilere faizsiz kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

Paylaşımda, "@iletisim Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: '(Karadeniz) Doğal gazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız.'" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin doğal kaynaklarını kullanarak ekonomik büyümeyi destekleme ve genç nesil için daha fazla fırsat yaratma hedeflerine işaret etmektedir. Ayrıca, faizsiz kredi desteğiyle genç girişimcilerin işlerini kurmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bu politikalar, Türkiye'nin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunacak ve istihdam olanaklarını artıracaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ