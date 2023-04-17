Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda önemli bir adım attıklarını açıkladı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planladıklarını ifade eden Erdoğan, bu projenin kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk günü, kentsel dönüşümle ilgili yeni bir müjdeyi milletle paylaşacaklarını söyledi. Bu açıklama, riskli konutların dönüşümü konusunda hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaçlayan projelerin hayata geçirileceğine işaret etmektedir.

500 bin konutluk uydu kentler projesi, İstanbul'da yaşanan konut sorununu çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu uydu kentler, riskli konutların dönüşümü sırasında vatandaşların geçici olarak yerleşebileceği, modern ve güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bu projeler, şehrin altyapısına ve ulaşımına da önemli katkılar sağlayarak İstanbul'un yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ